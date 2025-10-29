Nvidia стала первой в истории компанией, чья капитализация превысила $5 трлн

Цена акций продемонстрировала рост на 4,2%, достигнув отметки в $209,4 за ценную бумагу.

Капитализация разработчика графических процессоров Nvidia впервые в истории превысила отметку в $5 трлн, сделав ее первой компанией с такой рыночной стоимостью. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:32 мск, цена акций Nvidia демонстрировала рост на 4,2%, достигнув отметки в $209,4 за ценную бумагу. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в $209,9. Исходя из расчета такой стоимости акций, общая капитализация компании составила $5,1 трлн.

Этот рубеж стал очередным значимым достижением для технологического гиганта. Ранее, в начале июля, Nvidia уже стала первой компанией, чья капитализация превысила $4 трлн, а в конце сентября рыночная стоимость компании поднималась выше $4,5 трлн.

Рыночная капитализация Apple Inc. впервые превысила отметку в $4 трлн в ходе торгов во вторник, чему способствовал высокий спрос на новые модели iPhone.

Рената Валеева