Apple впервые достигла рыночной стоимости в $4 трлн

Apple стала третьей компанией в технологическом секторе, достигшей этого рубежа

Рыночная капитализация Apple Inc. впервые превысила отметку в $4 трлн в ходе торгов во вторник, чему способствовал высокий спрос на новые модели iPhone. Об этом пишет «Интерфакс».

Apple стала третьей компанией в технологическом секторе, достигшей этого рубежа, вслед за Nvidia Corp. и Microsoft Corp. Однако на данный момент только Nvidia смогла удержаться выше этой отметки, демонстрируя капитализацию в $4,65 трлн. Рыночная стоимость Microsoft, напротив, снизилась до $3,95 трлн.

Акции Apple во вторник демонстрируют рост примерно на 0,1%. Инвесторы ожидают публикации квартальной отчетности компании, запланированной на конец этой недели.

20 октября акции Apple установили рекорд на бирже Nasdaq. По данным торгов, стоимость ценных бумаг американской корпорации увеличилась почти на 5%.

Рената Валеева