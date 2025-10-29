Инструменты бережливого производства увеличили производительность четырех компаний Татарстана

Об этом сообщили в Минпромторге республики

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанские предприятия внедряют инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в структуру нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Минпромторге республики.

Компания «Логикам» завершила участие в региональном проекте по повышению производительности труда и добилась увеличения производительности на 20%. На производстве были автоматизированы процессы учета, сокращено время на выполнение ключевых операций, улучшена логистика и повышена квалификация персонала.

ООО «РИНПО» также добилось значительных результатов, совместно с экспертами регионального центра компетенций в сфере производительности труда. В результате оптимизации процесса капремонта центробежных секционных насосов (ЦНС), улучшения эргономики рабочих мест и внедрения принципов бережливого производства выработка увеличилась на 110%, время протекания процесса сократилось на 14%, а уровень запасов в потоке снизился на 67%.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В СХПК племенной завод имени Ленина, благодаря модернизации сушильных клеток, закупке нового оборудования для новорожденных телят, а также реализации мероприятий по контролю качества молозива и повышению эффективности ухода за телятами, удалось увеличить выработку на 10%.

В октябре этого года компания «ТаграС-ЭнергоСервис» стала участником федерального проекта «Производительность труда». Сотрудники предприятия уже прошли обучение основам бережливого производства, включая тренинги по реализации проектов по улучшению, картированию, 5С и производственному анализу.

Рената Валеева