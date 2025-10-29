Рината Фазылова избрали зампредом Комитета Госсовета Татарстана
Ринат Фазылов избран заместителем председателя Комитета Госсовета Татарстана. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании профильного комитета, которое состоялось перед началом пятнадцатого заседания республиканского парламента.
Кандидатура Рината Фазылова была единогласно поддержана членами Комитета по законности и правопорядку.
О решении комитета на сессии парламента сообщил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.
Ринат Фазылов сменил на этом посту Расима Баксикова, который ранее был назначен замминистра труда, занятости и социальной защиты республики.
Ринат Фазылов является руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Татарстане и координатором республиканского движения «Ярдэм янэшэ. Помощь рядом».
Он имеет ученую степень кандидата юридических наук, является заслуженным работником органов внутренних дел региона, почетным сотрудником МВД России и ветераном боевых действий.
