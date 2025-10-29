Мухаметшин вручил Светлане Захаровой удостоверение Уполномоченного по правам ребенка

Светлана Захарова принесла присягу, официально вступив в новую должность

В ходе заседания Госсовета Татарстана председатель Фарид Мухаметшин вручил удостоверение Светлане Захаровой, назначенной Уполномоченным по правам ребенка в республике. Кандидатура Захаровой была поддержана депутатами практически единогласно. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

Светлана Захарова принесла присягу, официально вступив в новую должность. Она выразила благодарность за оказанное доверие и отметила важность работы по защите прав детей в республике.

До назначения на эту ответственную должность Светлана Захарова зарекомендовала себя как опытный политик, четырежды избираясь депутатом Госсовета разных созывов. В своей предыдущей роли она возглавляла Комитет по социальной политике, где активно занималась вопросами социальной защиты и благополучия граждан.

Светлана Захарова подчеркнула, что ее основными приоритетами на новом посту станут защита прав и интересов детей, а также взаимодействие с государственными и общественными организациями для создания комфортной и безопасной среды для подрастающего поколения республики.

Также Мухаметшин вручил удостоверения и значки депутатам республиканского парламента Эмилю Губайдуллину и Игорю Бикееву.



Напомним, 16 октября 2025 года ЦИК Татарстана передала Эмилю Губайдуллину и Игорю Бикееву вакантные депутатские мандаты из списка партии «Единая Россия». Мандаты освободились в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Светланы Захаровой и Расима Баксикова.

Ранее Расим Баксиков был назначен заместителем министра труда, занятости и социальной защиты. Кандидатуры Эмиля Губайдуллина и Игоря Бикеева были предварительно поддержаны на заседании президиума политсовета Татарстанского отделения партии «Единая Россия».



Анастасия Фартыгина