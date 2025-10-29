«КАМАЗ» пробился в четвертьфинал Кубка России в Пути регионов

В следующем раунде турнира челнинцы сыграют с самарскими «Крыльями Советов»

Фото: Динар Фатыхов

«КАМАЗ» переиграл «Челябинск» в 6-м раунде Кубка России в Пути регионов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти челнинцы победили 4:3.

Команды не смогли отличиться за 90 минут игры. В серии послематчевых пенальти вратарь челнинцев Евгений Замерец отразил два удара подряд, справившись с попытками Гаррика Левина и Хетага Кочиева.

«КАМАЗ» обеспечил себе выход в четвертьфинал Кубка России в Пути регионов. На первом этапе этой стадии турнира команда Антона Хазова сыграет в Набережных Челнах с «Крыльями Советов».

Ранее в четвертьфинал Кубка России в Пути регионов пробился казанский «Рубин», заняв третье место в группе А в Пути РПЛ.

Напомним, в начале октября «КАМАЗ» покинул главный тренер Ильдар Ахметзянов, перешедший на работу в «Оренбург».

Зульфат Шафигуллин