Максим Перлин, «ВТБ Мои Инвестиции»: «Все экспортеры ждут ослабления рубля как манну небесную»

На инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань» рассказали о прогнозах по курсу рубля и последствиях снижения ключевой ставки

В этом году рубль заметно укрепился к доллару: если в январе курс американской валюты составлял 100 рублей, то сейчас он — в районе 80. Однако ожидается, что он будет плавно ослабевать и к концу текущего года курс может составить порядка 84—85 рублей за доллар. Об этом заявил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов на Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!», который впервые прошел в Казани 28 октября.

По его словам, рубль сейчас пользуется спросом.

— Мы имеем такой крепкий рубль как следствие денежно-кредитной политики, которая у нас сейчас имеется. Она будет смягчаться в дальнейшем. Далее этот фактор будет нивелироваться, и это как раз приведет к ослаблению рубля, — сообщил Алексей Корнилов.

Управляющий директор «ВТБ Мои Инвестиции» Максим Перлин рассказал, какие компании выиграют от ослабления рубля.

— Все экспортеры ждут ослабления рубля как манну небесную. Экспортные доходы должны покрывать внутренние расходы компании. Именно поэтому любое ослабление рубля, безусловно, благоприятно для нефтяников, «Норникеля». И опять же, несмотря на снижающиеся цены на мировую нефть, а, по прогнозам, она вполне может оставаться на данном уровне или ниже, компенсировать падающие экспортные доходы, конечно же, можно за счет более слабого курса. Как все инвестиционные банки, мы также прогнозируем, что он будет слабее по мере того, как ЦБ будет снижать ставку.

Снижение ставки повлияет на доходность самого популярного инструмента инвесторов — депозитов, предупредил управляющий директор «ВТБ Мои Инвестиции» Артем Маркин. Если ранее доходность составляла 18—20% по длительным срокам, то сейчас всего 9—11%. Но для инвесторов есть выход.

— Если мы говорим о том, что находимся в начале цикла снижения ставок, то портфель гособлигаций может дать в 2—3 раза больше, чем депозиты.

