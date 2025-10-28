Госдума ужесточит требования к букмекерам в борьбе с игроманией

Реклама игр должна содержать предупреждение о рисках проигрыша и нанесения вреда жизни и здоровью

Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на усиление борьбы с игроманией путем ужесточения требований к букмекерским конторам и тотализаторам. Нормы начнут действовать с 1 марта 2026 года, передает РИА «Новости».

Законопроект, внесенный правительством, разработан в целях противодействия распространению патологического влечения к азартным играм. Как отмечается в пояснительной записке, игромания является социальной проблемой, оказывающей негативное влияние на участников азартных игр и их семьи. Зачастую граждане используют для ставок свободные средства, которые могли бы инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности препятствует этому.

Ключевые положения законопроекта:

Букмекерские конторы и тотализаторы будут обязаны размещать на своих сайтах информацию о рисках азартных игр и предоставлять доступ к информации об инвестировании свободных средств. В точках приема ставок должна быть размещена информация о рисках и QR-код, ведущий на сайт с информацией об инвестициях. Реклама азартных игр должна содержать предупреждение о рисках проигрыша и нанесения вреда жизни и здоровью. В радиорекламе предупреждение должно длиться не менее трех секунд, в телерекламе — не менее пяти. В телерекламе предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, в других видах рекламы — не менее 10% рекламной площади.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить число объектов, осуществляющих деятельность по приему ставок, на территории субъектов России.

Рената Валеева