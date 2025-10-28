Госдума ужесточит требования к букмекерам в борьбе с игроманией
Реклама игр должна содержать предупреждение о рисках проигрыша и нанесения вреда жизни и здоровью
Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на усиление борьбы с игроманией путем ужесточения требований к букмекерским конторам и тотализаторам. Нормы начнут действовать с 1 марта 2026 года, передает РИА «Новости».
Законопроект, внесенный правительством, разработан в целях противодействия распространению патологического влечения к азартным играм. Как отмечается в пояснительной записке, игромания является социальной проблемой, оказывающей негативное влияние на участников азартных игр и их семьи. Зачастую граждане используют для ставок свободные средства, которые могли бы инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности препятствует этому.
Ключевые положения законопроекта:
- Букмекерские конторы и тотализаторы будут обязаны размещать на своих сайтах информацию о рисках азартных игр и предоставлять доступ к информации об инвестировании свободных средств.
- В точках приема ставок должна быть размещена информация о рисках и QR-код, ведущий на сайт с информацией об инвестициях.
- Реклама азартных игр должна содержать предупреждение о рисках проигрыша и нанесения вреда жизни и здоровью.
- В радиорекламе предупреждение должно длиться не менее трех секунд, в телерекламе — не менее пяти. В телерекламе предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, в других видах рекламы — не менее 10% рекламной площади.
Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить число объектов, осуществляющих деятельность по приему ставок, на территории субъектов России.
