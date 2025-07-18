В Госдуме предложили ограничить количество букмекерских контор в регионах

Фото: Артем Дергунов

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ограничить число объектов, осуществляющих деятельность по приему ставок, на территории субъектов России. Инициатива направлена на сокращение количества букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, пишет «Парламентская газета».

Предлагается установить численный предел размещения таких объектов из расчета не более одного на 100 тыс. человек населения субъекта. При этом регионам будет предоставлено право вводить дополнительные ограничения, учитывая местные особенности и социальную ситуацию.

— Законопроект предлагает установить демографически обусловленный предел размещения таких объектов как инструмент, обеспечивающий управляемость и баланс между коммерческой деятельностью в легализованной сфере и обязанностью государства защищать граждан от чрезмерного вовлечения в зависимые поведенческие модели, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о создании Российского спортивного фонда. Он будет финансироваться за счет целевых отчислений от букмекерских контор, добровольных взносов, пожертвований и других законных источников.



Рената Валеева