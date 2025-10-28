Жителей Казани предупредили о возможном позеленении воды 31 октября

Это необходимо для выявления мест утечки теплоносителя специалистами Казанских тепловых сетей

Фото: Реальное время

31 октября в домах Казани вода может приобрести зеленоватый оттенок. Как сообщили в Комитете жилищно-коммунального хозяйства, это связано с введением в сетевую воду магистральных тепловодов красителя «Уранин-А» от Казанской ТЭЦ-1 (КТЭЦ-1) для выявления мест утечки теплоносителя специалистами Казанских тепловых сетей.

При обнаружении зеленой воды горожанам необходимо обратиться в диспетчерскую службу по телефону: +7(843)291-87-95.

Власти города подчеркивают, что промышленный краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения в качестве окрашивающего индикатора утечки и является безвредным для здоровья людей и окружающей среды.

Рената Валеева