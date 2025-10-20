Бастрыкин поручил проверить ситуацию с водоснабжением в селе Пестрецы Татарстана
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жителей села Пестрецы на качественное водоснабжение.
В Информационный центр СКР обратилась жительница села, сообщившая о многолетних проблемах с водоснабжением, вызванных значительным износом инженерных сетей. Подача воды в жилые помещения осуществляется с постоянными перебоями, регулярно происходят коммунальные аварии.
Несмотря на многочисленные обращения граждан в различные инстанции, ситуация не меняется.
