В Роскачестве назвали основания для пересмотра уровня зарплаты

Для пересмотра уровня зарплаты существует несколько оснований — часть из них закреплена законодательно. Об этом в беседе с RT рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

— Обеспечение уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги согласно ст. 134 Трудового кодекса РФ. Но стоит обратить внимание на то, что обязанность индексировать заработную плату есть у государственных органов, органов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных учреждений. Для остальных работодателей это не является обязательным, поэтому использовать данную статью в качестве аргумента будет неверным, — сказала она.

Кроме того, в некоторых организациях существуют закрепленные процессы и инструменты для развития сотрудника, например индивидуальные планы развития, добавила эксперт.

Такой план может подсказать, какие компетенции стоит развить для перехода на следующую ступень, а также обозначить четкие шаги и задачи, успешное выполнение которых приведет к желаемому результату, заключила она.

