Казань вошла в пятерку городов России по ценам на новостройки

Средняя цена квартиры в Казани достигает 12,1 млн рублей, при этом прирост за октябрь остался на уровне 0,0%

Фото: Динар Фатыхов

Согласно последнему анализу федерального портала «Мир квартир», Казань занимает пятое место в России по ценам на новостройки, где стоимость квадратного метра составляет 246 649 рублей. В октябре текущего года цены на новостройки в городе увеличились на 0,3%, что подтверждает стабильность рынка недвижимости в условиях снижения ключевой ставки Центрального банка.

Средняя цена квартиры в Казани достигает 12,1 млн рублей, при этом прирост за октябрь остался на уровне 0,0%. Это свидетельствует о том, что, несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, рынок новостроек не демонстрирует значительных изменений.

Анализ показал, что в целом по России в октябре цены на новостройки выросли на 0,6%, что соответствует тем же показателям, что и в аналогичном месяце прошлого года. В 48 из 70 крупнейших городов страны наблюдается рост цен, в то время как в 21 городе они снизились.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Наиболее заметный рост цен был зафиксирован в Мурманске (+6%), Грозном (+4,6%) и Ярославле (+2,9%).

Анастасия Фартыгина