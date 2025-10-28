Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции
По предварительным данным, пострадавших среди людей нет, так как все находившиеся в разрушенных строениях были эвакуированы
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого обрушились три здания и один магазин. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет, так как все находившиеся в разрушенных строениях были эвакуированы. Об этом сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD) и глава МВД страны.
- Инцидент произошел 27 октября в 22:48 по московскому времени в городе Сындыргы. Очаг землетрясения залегал на глубине почти 6 километров.
Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил обрушение трех зданий и магазина, подчеркнув, что обошлось без пострадавших. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что подземные толчки ощущались и в соседних провинциях, и сообщил, что на пострадавшей территории уже работают специалисты.
Накануне в Турции ограничили доступ к X, YouTube и другим онлайн-платформам. Ограничения начались после призывов оппозиции к митингам в Стамбуле.
