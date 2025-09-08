В Турции ограничен доступ к X, YouTube и другим онлайн-платформам

Ограничения начались после призывов оппозиции к митингам в Стамбуле

8 сентября 2025 года международный мониторинг интернета NetBlocks сообщил о введении ограничений доступа к ряду онлайн-платформ в Турции, включая X, YouTube, Instagram*, Facebook*, TikTok и WhatsApp*. Ограничения затронули несколько сетей и начались около 20:45 по всемирному координированному времени в воскресенье, 7 сентября.

По данным Ассоциации свободы выражения Турции, проблемы с доступом возникли после того, как полиция установила баррикады вокруг штаб-квартиры главной оппозиционной партии — Республиканской народной партии (CHP) в Стамбуле. Партия призвала к проведению митингов, что могло повлиять на решение о введении ограничений.

Турецкий Союз поставщиков доступа, отвечающий за реализацию решений о блокировке интернета, не предоставил комментариев по поводу введенных ограничений.

Артем Гафаров