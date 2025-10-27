Такер Карлсон назвал Владимира Путина самым популярным мировым лидером

По его мнению, Путин, в отличие от многих западных политиков, во многом ставит интересы своей страны выше личных

Американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью RTVI, что президент России Владимир Путин является самым популярным мировым лидером на сегодняшний день.

По словам Карлсона, Путин пользуется высоким уровнем признания и популярности в различных регионах мира, включая Азию, Ближний Восток, Восточную Европу и даже англоязычные страны.

— Вы не встретите никого, кому бы не нравился Путин, Путин словно всемирная знаменитость, — отметил журналист.

Карлсон также объяснил причины такой популярности российского лидера. По его мнению, Путин, в отличие от многих западных политиков, во многом ставит интересы своей страны выше личных.

Интервью президента России Такеру Карлсону продлилось 2 часа и 7 минут. Кремль опубликовал полную версию интервью на своем сайте. Во время беседы стороны затронули тему Украины, диверсию на «Северных потоках», отношения с Западом, роли БРИКС в мировой экономики и так далее.

Рената Валеева