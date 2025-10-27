В Татарстане стартовал VI республиканский конкурс «Инженер года»

Ежегодно количество участников увеличивается почти на 30%

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане дали старт приему заявок на VI республиканский конкурс «Инженер года». По словам зампредседателя оргкомитета конкурса и первого замминистра промышленности и торговли РТ Родиона Карпова, ежегодно количество участников увеличивается почти на 30%.

— Если в первом конкурсе участвовали более 250 инженеров, то в пятом — около 450 человек, — отметил Карпов на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что за пять лет существования конкурса в нем участвовали более 1,5 тыс. представителей инженерных профессий, а 177 человек из них стали победителями.

Зарплаты инженеров на производственных предприятиях в столице за последний год выросли на 12,9%. Это вдвое превышает официальный уровень инфляции в Москве (6,33%, по данным на август 2025 года).



Рената Валеева