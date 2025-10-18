Исследование: зарплаты инженеров в промышленности обогнали инфляцию

Отрасль остается лидером по спросу на рабочую силу

Фото: Динар Фатыхов

Зарплаты инженеров на производственных предприятиях в столице за последний год выросли на 12,9%. Это вдвое превышает официальный уровень инфляции в Москве (6,33%, по данным на август 2025 года). Об этом сообщают аналитики SuperJob.

Несмотря на небольшое снижение количества вакансий в промышленности (-14% за год) после бурного роста в 2024 году, отрасль остается лидером по спросу на рабочую силу. При этом количество резюме в сфере производства увеличилось на 15%, что, по мнению аналитиков, связано с тем, что работающие россияне активно ищут более выгодные условия труда в первую очередь с точки зрения зарплаты при рекордно низком уровне безработицы в стране (2,1% по данным на август 2025 года).

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Инженерно-технические работники (ИТР), в частности инженеры, входят в тройку самых востребованных категорий персонала в промышленности, уступая лишь квалифицированным рабочим.

Сфера деятельности Прирост за год, % Кадры +18,3 Банки +13,8 ИТР в строительстве +13,6 ИТР в промышленности +12,9 Медперсонал +12,2

По данным SuperJob

Напомним, Минпромторг Татарстана ожидает, что по итогам 2025 года индекс промпроизводства достигнет 109%.



Рената Валеева