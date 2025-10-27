«Ростех» заявил о добыче крупнейшего за четыре года янтарного самородка

Он является частью более крупного образования, существовавшего около 35—45 млн лет назад и имевшего круглую форму

Фото: Реальное время

Калининградский янтарный комбинат «Ростеха» извлек из недр самый крупный самородок янтаря с 2021 года. Уникальный образец балтийского самоцвета весит 2 килограмма 374 грамма и получил название «Рекордсмен», сообщает пресс-служба предприятия.



Находка была сделана в Приморском карьере. После проведения государственной экспертизы «Рекордсмен» будет выставлен на единственный в мире аукцион редкого янтаря. Специалисты отмечают ярко-желтый цвет камня с незначительными разводами, а также нетипичный для самородков большой скол, демонстрирующий красоту внутреннего цвета.

Геммолог комбината Анна Дугина предполагает, что «Рекордсмен» является частью более крупного образования, существовавшего около 35—45 млн лет назад и имевшего круглую форму.

Реальное время / realnoevremya.ru

Предыдущий, сопоставимый по размеру самородок «Голова тигра» весом 2,7 кг был найден в декабре 2021 года и продан на аукционе в рамках AmberForum-2022 за 1,2 млн рублей. Крупные образцы балтийского янтаря весом более одного килограмма считаются уникальными. «Рекордсмен» стал двенадцатым самородком, добытым в 2025 году, после майской находки камня «Победа» весом 1 кг 82 грамма.



