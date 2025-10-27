Бастрыкин потребовал доклада о ситуации с медобеспечением ребенка-инвалида в Челнах

Обращения матери в различные инстанции не принесли результатов, в предоставлении сертификата на приобретение коляски ей отказано

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о результатах проверки по обращению о ненадлежащем медицинском обеспечении ребенка-инвалида в Набережных Челнах.

В Информационный центр СКР обратилась челнинка, сообщив о нарушении прав ее 15-летнего сына, имеющего инвалидность, на получение качественной медпомощи. С октября прошлого года подростку не выдается инвалидная коляска с необходимыми параметрами, предусмотренная индивидуальной программой реабилитации. Обращения матери в различные инстанции не принесли результатов, в предоставлении сертификата на приобретение коляски ей отказано.

Эта ситуация ранее освещалась в СМИ.

Рената Валеева