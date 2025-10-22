Бастрыкину доложат о подростках, «стошнивних» на георгиевские ленты в Татарстане

Вчера одного из челнинских несовершеннолетних уже задержали

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту осквернения символа воинской славы в Набережных Челнах.

Основанием для поручения стали сообщения о том, что подростки его осквернили, снимая свои действия на видео и распространяя его в Сети. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Екатерина Мизулина ранее сообщила о задержании одного из челнинских подростков, подозреваемого в осквернении георгиевских ленточек. По ее словам, группа «треш-стримеров» во время трансляции за донат в 500 рублей совершила акт вандализма, осквернив георгиевские ленты на арках перед зданием администрации города.



Рената Валеева