Новости общества

01:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Юрист Татьяна Монтян* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

18:45, 27.10.2025

Информация об этом появилась на сайте ведомства

Юрист и публицист Татьяна Монтян* внесена в перечень террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В реестре указано: «Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г. р., г. Керчь Крымской области УССР».

Основания для внесения Монтян* в данный список не уточняются.

Ранее в этот же список был включен блогер Илья Варламов*.

Рената Валеева
Справка

*включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан Минюстом России иностранным агентом.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также