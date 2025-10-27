Юрист Татьяна Монтян* внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Информация об этом появилась на сайте ведомства

Юрист и публицист Татьяна Монтян* внесена в перечень террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В реестре указано: «Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 г. р., г. Керчь Крымской области УССР».

Основания для внесения Монтян* в данный список не уточняются.

Ранее в этот же список был включен блогер Илья Варламов*.



Рената Валеева