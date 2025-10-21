Илью Варламова* и Анну Монгайт* добавили в список экстремистов и террористов
Ранее Варламова* заочно осудили на восемь лет за распространение фейков о российской армии
Блогера Илью Варламова* добавили в список экстремистов и террористов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.
Помимо блогера, в этом списке оказалась журналистка «Дождя»** Анна Монгайт*.
Ранее блогера Илью Варламова заочно осудили на восемь лет за распространение фейков о российской армии. Кроме того, блогеру назначили 99 млн рублей штрафа.
Справка
* признан Минюстом России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
** признан иноагентом и нежелательной организацией в РФ
