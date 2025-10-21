Новости общества

18:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Илью Варламова* и Анну Монгайт* добавили в список экстремистов и террористов

16:55, 21.10.2025

Ранее Варламова* заочно осудили на восемь лет за распространение фейков о российской армии

Илью Варламова* и Анну Монгайт* добавили в список экстремистов и террористов
Фото: Олег Тихонов

Блогера Илью Варламова* добавили в список экстремистов и террористов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

Скриншот сайта Росфинмониторинга

Помимо блогера, в этом списке оказалась журналистка «Дождя»** Анна Монгайт*.

Скриншот сайта Росфинмониторинга

Ранее блогера Илью Варламова заочно осудили на восемь лет за распространение фейков о российской армии. Кроме того, блогеру назначили 99 млн рублей штрафа.

Наталья Жирнова
Справка

* признан Минюстом России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов

** признан иноагентом и нежелательной организацией в РФ

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также