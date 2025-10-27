В Минцифры призвали россиян отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) напомнило гражданам России о необходимости сократить количество зарегистрированных на их имя сим-карт до 20 штук. Срок выполнения требования истекает 1 ноября. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

— До 1 ноября сократите количество своих сим-карт до 20. По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться до 1 ноября 2025 года. Речь идет как о личных сим-картах, так и о корпоративных, — говорится в сообщении Минцифры.

В случае если гражданин не расторгнет договоры на «лишние» номера до указанного срока, операторы связи будут обязаны прекратить обслуживание всех номеров, зарегистрированных на этого абонента.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным Минцифры, данная мера направлена на борьбу с нелегальным оборотом сим-карт и телефонным мошенничеством. «Злоумышленники часто оформляют номера на подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают», — подчеркнули в министерстве.

Узнать количество оформленных на имя гражданина номеров можно с помощью сервиса «Сим-карты» на портале «Госуслуги», а также обратившись в службу поддержки, личный кабинет мобильного оператора или в офис оператора.

Для расторжения неактуальных договоров необходимо обратиться в салон связи оператора или подать заявление через раздел «Сим-карты» на «Госуслугах». Процедура отключения может занять несколько дней.

В России возбудили первое уголовное дело по новой статье 274.4 УК РФ (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства). Статья вступила в силу 1 сентября текущего года.

Рената Валеева