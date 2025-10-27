В Минцифры призвали россиян отказаться от лишних сим-карт до 1 ноября
Узнать количество оформленных на имя гражданина номеров можно с помощью сервиса «Сим-карты» на портале «Госуслуги»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) напомнило гражданам России о необходимости сократить количество зарегистрированных на их имя сим-карт до 20 штук. Срок выполнения требования истекает 1 ноября. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.
— До 1 ноября сократите количество своих сим-карт до 20. По закону на одного гражданина РФ может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт. От лишних нужно отказаться до 1 ноября 2025 года. Речь идет как о личных сим-картах, так и о корпоративных, — говорится в сообщении Минцифры.
В случае если гражданин не расторгнет договоры на «лишние» номера до указанного срока, операторы связи будут обязаны прекратить обслуживание всех номеров, зарегистрированных на этого абонента.
По данным Минцифры, данная мера направлена на борьбу с нелегальным оборотом сим-карт и телефонным мошенничеством. «Злоумышленники часто оформляют номера на подставных лиц или граждан, которые об этом даже не подозревают», — подчеркнули в министерстве.
Узнать количество оформленных на имя гражданина номеров можно с помощью сервиса «Сим-карты» на портале «Госуслуги», а также обратившись в службу поддержки, личный кабинет мобильного оператора или в офис оператора.
Для расторжения неактуальных договоров необходимо обратиться в салон связи оператора или подать заявление через раздел «Сим-карты» на «Госуслугах». Процедура отключения может занять несколько дней.
В России возбудили первое уголовное дело по новой статье 274.4 УК РФ (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства). Статья вступила в силу 1 сентября текущего года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».