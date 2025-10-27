Аншлаг адвокатов в казанском суде: стартовал процесс по делу блогера Сираджи и юриста Барлевой

По версии СК, в ходе первого процесса с присяжными Верховного суда Татарстана адвокат и блогер допустили распространения сведений о частной жизни двух свидетелей обвинения

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в суде Казани стартовал процесс по делу о помехах правосудию и незаконном распространении информации о частной жизни двух свидетелей. В этом обвиняют адвоката Инну Барлеву и татарстанского публициста и блогера Искандера Сиразиева (он же Сираджи). Вину оба отрицают, поддержать фигурантов на суд пришли почти три десятка адвокатов, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Всем собравшимся мест в зале не хватило.

Большинство собравшихся представителей адвокатуры считают уголовное дело против коллеги преследованием за слишком хорошую защиту. Вице-президент Адвокатской палаты РТ Алевтина Сафронова также пришла на этот процесс, но высказывать свою позицию не стала, сообщила, что считает это преждевременным.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сираджи приехал на суд с супругой и профессиональной видеокамерой со штативом — он заинтересован в освещении своего процесса. Дело против него возбудили еще год назад — в первом отделе по особо важным делам Следкома по РТ. Тогда его заподозрили в незаконном сборе и распространении сведений о двух свидетелях обвинения, показания которых по делу Ибрагима Закиева полностью отвергла первая коллегия присяжных Верховного суда РТ. В августе 2024-го она оправдала Закиева, посчитав недоказанным его участие в одном убийстве 20-летней давности, а по второму убийству посчитала недоказанным саму версию обвинения об обстоятельствах преступления.

После возбуждения дела в ноябре 2024-го Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отменил этот приговор и вернул дело на пересмотр. На финише второго процесса, в марте 2025 года, уголовное дело возбудили уже против адвоката Инны Барлевой, которая вновь защищала Закиева. По данным «Реального времени», под постановлением о возбуждении подписался глава Следкома по РТ Валерий Липский.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В суд дело ушло по трем эпизодам, которые вменяют и Барлевой, и Сираджи. По версии обвинения, в ходе первого процесса с присяжными Верховного суда Татарстана адвокат и блогер допустили распространения сведений о частной жизни двух свидетелей обвинения, что повлияло на вердикт коллегии народных судей. Те же действия квалифицированы еще и как воспрепятствование правосудию.

Заметим, второй процесс с присяжными над Ибрагимом Закиевым закончился оправданием по одному из двух эпизодов дела. При этом по второму подсудимый получил 19 лет колонии строгого режима.

С обвинением оба подсудимых не согласны. На старте Инна Барлева заявила отвод председательствующему судье Марине Шароновой, указав, что усмотрела в ее действиях предвзятость уже на стадии предварительного слушания. Позицию об отводе поддержал второй подсудимый и адвокаты, гособвинитель Михаил Житлов выступил против.

Ирина Плотникова