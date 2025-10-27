Россия представила проект по созданию международного инвестиционного центра БРИКС
Это позволит улучшить систему урегулирования споров между инвесторами и государствами
В рамках X Юридического форума БРИКС+ в Рио-де-Жанейро состоялась презентация российского проекта по созданию Международного инвестиционного арбитражного центра БРИКС. Инициатива была представлена директором Департамента международного права и сотрудничества Минюста России Екатериной Куделич, сообщает ведомство.
В своем выступлении Куделич подчеркнула важность формирования единого инвестиционного арбитражного пространства в рамках БРИКС, что позволит улучшить систему урегулирования споров между инвесторами и государствами. Она отметила, что существующая система подвергается справедливой критике со стороны мирового сообщества и новый центр станет шагом к ее совершенствованию.
— Центр — это не просто еще одно учреждение. Это смелый эксперимент в переосмыслении того, как мы подходим к защите иностранных инвестиций и разрешению споров в современных условиях, — заявила Екатерина Куделич.
Предполагается, что в компетенцию нового центра будут входить:
- арбитражное разрешение инвестиционных споров;
- мирное урегулирование споров, в том числе посредством медиации;
- возможность разрешения иных споров.
Российская инициатива направлена на поиск взаимоприемлемых решений, которые создадут прочный фундамент для устойчивого развития системы разрешения споров в рамках БРИКС.
Напомним, что мэр Казани Ильсур Метшин подписал меморандум о партнерстве между Ассоциацией БРИКС+ и Всемирной организацией ОГМВ.
