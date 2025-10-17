Метшин подписал меморандум о партнерстве между Ассоциацией БРИКС+ и Всемирной организацией ОГМВ

Соглашение предусматривает развитие международных связей между муниципалитетами разных стран

В китайском городе Сиань Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ) подписали меморандум о взаимопонимании. Документ, направленный на развитие межмуниципального взаимодействия и повышение эффективности городов, был заключен почетным председателем Ассоциации БРИКС+ Ильсуром Метшиным и генсекретарем ОГМВ Эмилией Сайз.

Подписание состоялось в рамках рабочей поездки мэра Казани Ильсура Метшина в Китай, в ходе заседания Всемирного совета ОГМВ — Евразия.

Соглашение предусматривает усиление партнерских отношений, развитие международных связей между муниципалитетами разных стран, а также совместную организацию культурно-просветительских программ и международных проектов. Цель — повышение роли местных властей в укреплении доверия и взаимопонимания между государствами.

Меморандум закладывает основу для развития институтов побратимства, проведения совместных форумов, научно-практических конференций, круглых столов и других международных мероприятий. Организации планируют усилить сотрудничество в разработке и реализации международных программ, а также взаимно помогать в их организации и информационном освещении.

Также в рамках своего рабочего визита в Китай Ильсур Метшин посетил Многофункциональный комплекс в центре Пекина, осмотрел Индустриальный парк Шоуган и провел встречу с генеральным директором корпорации PowerChina Тан Юйхуа, на которой была закреплена договоренность о строительстве многофункционального комплекса «ЯрПарк» в Казани.

Анастасия Фартыгина