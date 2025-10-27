Минниханов: рост числа самозанятых в Татарстане сопровождается мошенничеством

Раис также указал на проблемы с уплатой налога на доходы физлиц (НДФЛ) в ряде муниципалитетов, среди которых Казань, Бугульма, Челны, Нижнекамск

В ходе совещания с финансовыми, казначейскими и налоговыми органами Татарстана Рустам Минниханов, раис республики, отметил значительный рост числа самозанятых в регионе, однако выразил обеспокоенность по поводу наличия мошеннических схем среди них.

— Количество самозанятых выросло, но много баловства среди них. Это путь в никуда. Такая прекрасная возможность создана, но если это мошенничество — надо пресекать, — заявил Минниханов, подчеркнув необходимость более жесткого контроля за оформлением работников как самозанятых.

Раис также указал на проблемы с уплатой налога на доходы физлиц (НДФЛ) в ряде муниципалитетов, среди которых Казань, Бугульма, Набережные Челны, Нижнекамск и другие. Он призвал глав муниципалитетов взять этот вопрос под контроль и обеспечить полное выполнение налоговых обязательств.

взято с сайта tatarstan.ru

— Это мы на 20 лет назад возвращаемся, когда выплачивали зарплату без отчислений НДФЛ. Это путь в никуда. Допускать нельзя, — отметил он.

Кроме того, Минниханов затронул сложную ситуацию с налогом на прибыль в республике, указав на снижение поступлений и прогнозируя дальнейшую негативную динамику. Он подчеркнул важность постоянного мониторинга текущих показателей производителей и поиска путей для их поддержки.

— Ситуация напряженная. Нужно рассматривать пути дальнейшего развития и меры для поддержки предприятий, — добавил глава Татарстана.

Также Минниханов напомнил, что в бюджеты всех уровней в Татарстане с начала года поступило 487 млрд рублей, из которых 421 млрд рублей составляют собственные средства.



Анастасия Фартыгина