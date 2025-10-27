Новости общества

Минниханов: в бюджеты Татарстана поступило 487 млрд рублей, при этом убытки предприятий выросли

10:46, 27.10.2025

Убытки предприятий в регионе выросли в полтора раза и достигли 72 млрд рублей

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В бюджеты всех уровней в Татарстане с начала года поступило 487 млрд рублей, из которых 421 млрд рублей составляют собственные средства. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов.

  • Однако одновременно с этим убытки предприятий в регионе выросли в полтора раза и достигли 72 млрд рублей, как сообщил глава УФНС по республике Марат Сафиуллин.

Минниханов также отметил, что задолженность перед бюджетом составляет 11,2 млрд рублей и требует усиленного контроля. Кроме того, глава республики призвал нарастить усилия по исполнению нацпроектов, уровень реализации которых в настоящее время составляет 65%.

Сафиуллин уточнил, что негативная тенденция роста убытков предприятий особенно проявилась во втором квартале текущего года, когда они достигли 32 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина

