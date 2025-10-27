Певицу Монеточку* заочно арестовали по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Басманная межрайонная прокуратура выступила с инициативой о применении меры пресечения в виде заключения под стражу

Фото: Динар Фатыхов

Суд заочно арестовал певицу Монеточку*, настоящее имя которой — Елизавета Гырдымова*, по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, Басманная межрайонная прокуратура выступила с инициативой о применении меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Гырдымовой* было предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса России, которая касается уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Напомним, что Елизавета Гырдымова* была признана иностранным агентом в России, что накладывает на нее определенные обязательства, выполнение которых она, по версии следствия, игнорировала. Судебное разбирательство продолжается, и дальнейшие действия в отношении певицы будут определены в соответствии с законодательством.

Накануне Марию Певчих** оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.



Анастасия Фартыгина