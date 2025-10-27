Певицу Монеточку* заочно арестовали по делу об уклонении от обязанностей иноагента
Басманная межрайонная прокуратура выступила с инициативой о применении меры пресечения в виде заключения под стражу
Суд заочно арестовал певицу Монеточку*, настоящее имя которой — Елизавета Гырдымова*, по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Согласно информации, предоставленной прокуратурой, Басманная межрайонная прокуратура выступила с инициативой о применении меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Гырдымовой* было предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса России, которая касается уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
Напомним, что Елизавета Гырдымова* была признана иностранным агентом в России, что накладывает на нее определенные обязательства, выполнение которых она, по версии следствия, игнорировала. Судебное разбирательство продолжается, и дальнейшие действия в отношении певицы будут определены в соответствии с законодательством.
Накануне Марию Певчих** оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах.
Справка
*внесена Министерством юстиции в реестр иноагентов на территории России.
** включена в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму, признана иноагентом.
