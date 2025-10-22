Марию Певчих* оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах
Ей вменяют часть 2 статью 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»)
Зеленоградский суд Москвы оштрафовал Марию Певчих* на 30 тысяч рублей за отказ предоставить отчетность о деятельности в качестве иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
— Постановлением суда Певчих Мария Константиновна* признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»), — заявили в суде.
Согласно решению суда, Певчих* обязана выплатить административный штраф в размере 30 тыс. рублей.
Справка
** включена в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму, признана иноагентом.
