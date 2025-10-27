В Татарстане за неделю потушили 54 пожара: зарегистрировано 3 погибших

На водоемах республики за этот же период произошло одно происшествие, унесшее жизни двух человек

В Татарстане за прошедшую неделю, с 20 по 26 октября, подразделения Государственной противопожарной службы ликвидировали 54 пожара. В результате этих инцидентов погиб один человек, еще четверо пострадали. Пожарным подразделениям ГУ МЧС России по республике удалось спасти шесть человек.

На водоемах республики за этот же период произошло одно происшествие, унесшее жизни двух человек. Один человек был спасен.

На фоне приближающегося сезона МЧС России напоминает, что навигация маломерных судов в Татарстане официально завершается 1 ноября. Ведомство рекомендует владельцам судов заблаговременно подготовить их к зимовке, сняв моторы, паруса, сиденья и такелаж, а также очистив корпус и обеспечив правильное хранение.

Напомним, что за прошедшие сутки, 26 октября, подразделения противопожарной службы Татарстана отреагировали на 9 пожаров, из них четыре произошли в жилом секторе.



Анастасия Фартыгина