В Татарстане за неделю потушили 54 пожара: зарегистрировано 3 погибших
На водоемах республики за этот же период произошло одно происшествие, унесшее жизни двух человек
В Татарстане за прошедшую неделю, с 20 по 26 октября, подразделения Государственной противопожарной службы ликвидировали 54 пожара. В результате этих инцидентов погиб один человек, еще четверо пострадали. Пожарным подразделениям ГУ МЧС России по республике удалось спасти шесть человек.
- На водоемах республики за этот же период произошло одно происшествие, унесшее жизни двух человек. Один человек был спасен.
На фоне приближающегося сезона МЧС России напоминает, что навигация маломерных судов в Татарстане официально завершается 1 ноября. Ведомство рекомендует владельцам судов заблаговременно подготовить их к зимовке, сняв моторы, паруса, сиденья и такелаж, а также очистив корпус и обеспечив правильное хранение.
Напомним, что за прошедшие сутки, 26 октября, подразделения противопожарной службы Татарстана отреагировали на 9 пожаров, из них четыре произошли в жилом секторе.
