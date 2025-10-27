Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 9 пожаров
Спасатели совершили 12 выездов по ложным вызовам
За прошедшие сутки, 26 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на 9 пожаров, из них четыре произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили 12 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.
Также в течение суток сотрудники МЧС семь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
- На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.
