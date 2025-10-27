Новости общества

Пожарные Татарстана за сутки ликвидировали 9 пожаров

09:21, 27.10.2025

Спасатели совершили 12 выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки, 26 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на 9 пожаров, из них четыре произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Помимо тушения пожаров, пожарные подразделения совершили 12 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали для взаимодействия с другими службами.

Также в течение суток сотрудники МЧС семь раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

  • На водных объектах Татарстана происшествий за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Анастасия Фартыгина

Общество Татарстан

