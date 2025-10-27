Роскачество: мошенники начали подделывать голоса знакомых жертвы

В некоторых случаях злоумышленники звонят по видеосвязи и используют дипфейки

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Мошенники начали применять технологии подделки голоса для обмана россиян. Об этом в беседе с RT сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

— Используя нейросети на базе искусственного интеллекта, злоумышленники создают убедительные голосовые копии знакомых или родственников потенциальных жертв. Для этого им требуется лишь короткий образец голоса, который легко добыть из аудио— и видеозаписей в соцсетях, мессенджерах или просто записав разговор по телефону. Услышав в трубке знакомый тембр и манеру речи, люди теряют бдительность и без лишних сомнений переводят деньги на указанные мошенниками реквизиты, осознавая обман лишь после, — сказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Кузьменко, в некоторых случаях злоумышленники используют технологию дипфейка и звонят жертве по видеосвязи.

— Если при голосовом звонке у вас еще есть шанс заподозрить неладное: положить трубку и перезвонить на настоящий номер, написать в мессенджер для подтверждения, то с дипфейком все иначе. Перед вами не просто голос, а живое изображение близкого человека, его мимика и движения. Этот мощный эффект присутствия сметает последние барьеры осторожности, заставляя мозг поверить в реальность происходящего, — пояснил эксперт.

Также мошенники начали использовать сложные многокомпонентные схемы, в которых под предлогом «доставки» с маркетплейсов взламывают аккаунты граждан на портале «Госуслуги» и похищают денежные средства.

Елизавета Пуншева