МВД России: мошенники взламывают «Госуслуги» через звонки о «доставке с маркетплейсов»

Злоумышленники совершают звонки, представляясь сотрудниками маркетплейса, и сообщают о якобы имеющейся доставке

Фото: Артем Дергунов

Мошенники начали использовать сложные многокомпонентные схемы, в которых под предлогом «доставки» с маркетплейсов взламывают аккаунты граждан на портале «Госуслуги» и похищают денежные средства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Злоумышленники совершают звонок, представляясь сотрудником маркетплейса, и сообщают о якобы имеющейся доставке. Для ее «получения» они просят назвать код из СМС.

После получения кода аферисты используют его для взлома аккаунта жертвы на «Госуслугах». Затем, чтобы усилить давление, они сообщают потерпевшему о взломе, оформлении на его имя кредитов и даже финансировании ВСУ. Под этим предлогом мошенники убеждают жертву снять наличные деньги с банковских счетов и передать их «сотрудникам специальных служб».

МВД призывает граждан быть предельно бдительными, не сообщать никакие коды из СМС третьим лицам и не доверять звонкам, связанным с подозрительными «доставками» или угрозами о взломе аккаунтов.

Накануне Сбер предупредил о новой волне мошеннических звонков, нацеленных на молодых людей призывного возраста и родственников погибших на СВО, якобы от представителей военкомата.



Анастасия Фартыгина