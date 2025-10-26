Новости общества

13:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МВД России: мошенники взламывают «Госуслуги» через звонки о «доставке с маркетплейсов»

11:53, 26.10.2025

Злоумышленники совершают звонки, представляясь сотрудниками маркетплейса, и сообщают о якобы имеющейся доставке

МВД России: мошенники взламывают «Госуслуги» через звонки о «доставке с маркетплейсов»
Фото: Артем Дергунов

Мошенники начали использовать сложные многокомпонентные схемы, в которых под предлогом «доставки» с маркетплейсов взламывают аккаунты граждан на портале «Госуслуги» и похищают денежные средства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

  • Злоумышленники совершают звонок, представляясь сотрудником маркетплейса, и сообщают о якобы имеющейся доставке. Для ее «получения» они просят назвать код из СМС.
Samuel Angor на Unspash

После получения кода аферисты используют его для взлома аккаунта жертвы на «Госуслугах». Затем, чтобы усилить давление, они сообщают потерпевшему о взломе, оформлении на его имя кредитов и даже финансировании ВСУ. Под этим предлогом мошенники убеждают жертву снять наличные деньги с банковских счетов и передать их «сотрудникам специальных служб».

МВД призывает граждан быть предельно бдительными, не сообщать никакие коды из СМС третьим лицам и не доверять звонкам, связанным с подозрительными «доставками» или угрозами о взломе аккаунтов.

Накануне Сбер предупредил о новой волне мошеннических звонков, нацеленных на молодых людей призывного возраста и родственников погибших на СВО, якобы от представителей военкомата.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также