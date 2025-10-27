Из-за урагана «Мелисса» эвакуировали население Ямайки и Кубы

В результате урагана по меньшей мере 1,27 млн человек в Доминикане остались без доступа к пресной воде

Фото: Реальное время

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Мелисса» достиг третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, сообщают метеорологические службы. Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 51 м/с, что эквивалентно 230 км/ч, и он движется на запад со скоростью 6 км/ч, передают местные СМИ.

На данный момент «Мелисса» находится на расстоянии 200 км к юго-востоку от столицы Ямайки, города Кингстон. В связи с угрозой со стороны урагана правительство Ямайки распорядилось об эвакуации населения в нескольких районах, включая столицу. Президент Кубы Мигель Диас-Канель также сообщил о проведении эвакуации тысяч человек на востоке страны, подчеркивая приоритет защиты населения.

Согласно данным Института метеорологии Кубы (Insmet), ураган «Мелисса» продолжает усиливаться. Давление в его эпицентре упало до 941 гектопаскаля, что соответствует четвертой категории по шкале Саффира-Симпсона. Прогнозы указывают на то, что ураган может пройти очень близко к Ямайке или над самим островом, а затем достичь восточного побережья Кубы во вторник.

На Кубе уже наблюдаются сильные осадки и порывистый ветер, что приводит к ухудшению погодных условий по всей территории острова, включая столичную Гавану. В результате урагана «Мелисса» по меньшей мере 1,27 млн человек в Доминиканской Республике остались без доступа к пресной воде из-за повреждений в системах водоснабжения.



Анастасия Фартыгина