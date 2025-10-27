Татарстан занял шестое место среди регионов России по доступности аренды жилья

В исследовании РИА «Новости» представили результаты рейтинга российских регионов по доступности аренды жилья для семей с детьми. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа заняли первые позиции, а Татарстан оказался на шестом месте.

Согласно данным, доля семей с двумя детьми, для которых аренда квартиры доступна в Татарстане, составляет 62,2%. Для обеспечения комфортной жизни и оплаты аренды средний семейный доход должен составлять около 97,8 тыс. рублей в месяц.

Лидер рейтинга, Ямало-Ненецкий автономный округ, демонстрирует наивысший уровень доступности аренды — 76,4% семей могут позволить себе арендовать жилье. Для этого им необходимо иметь бюджет в размере 175,2 тыс. рублей в месяц. На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Сахалинская область с показателями 75,5 и 64,8% соответственно.

Среди других регионов, где более 60% семей с детьми могут позволить себе аренду жилья, выделяются Белгородская область (63,6%), Ненецкий автономный округ (63%), Кемеровская область (61,4%), Магаданская область (60,9%), Мурманская область (60,8%) и Липецкая область (60,4%).

Напомним, что Казань заняла место в пятерке городов России с самой низкой доходностью от сдачи квартир в новостройках в аренду. Аналитики оценили срок окупаемости квартиры в новостройке, при условии ее сдачи в аренду круглый год без простоя. За основу брались цены на новостройки и ставки аренды в 70 крупнейших городах России.



