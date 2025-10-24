Казань вошла в топ-5 низкодоходных городов по окупаемости новостроек

Самые доходные новостройки, по данным исследования, находятся в Махачкале и Грозном

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла место в пятерке городов России с самой низкой доходностью от сдачи квартир в новостройках в аренду. Об этом свидетельствует исследование «Мира квартир», пишет ТАСС. Аналитики оценили срок окупаемости квартиры в новостройке, при условии ее сдачи в аренду круглый год без простоя. За основу брались цены на новостройки и ставки аренды в 70 крупнейших городах России.

В Казани средний арендодатель получит лишь 4,2% годовых, и окупаемость затрат на покупку недвижимости составит 24,1 года. Это ставит столицу Татарстана на четвертое место в списке городов с самой низкой доходностью, сразу после Москвы, Севастополя и Сочи.

— Самой низкой доходности и самой долгой окупаемости приходится ждать от столичного жилья. В Москве средний арендодатель получит лишь 3,4% годовых и будет ждать окупаемости затрат на покупку недвижимости целых 29,4 года. Также невыгодные показатели оказались у Севастополя (4% и 24,8 года), Сочи (4,1% и 24,7 года), Казани (4,2% и 24,1 года), Чебоксар (4,2% и 24 года), — говорится в материалах исследования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В список городов с низкой доходностью и окупаемостью также вошли Новокузнецк, Владивосток, Саранск, Омск и Нижний Новгород.

Самые доходные новостройки, по данным исследования, находятся в Махачкале (12% годовых, окупаемость 8,4 года) и Грозном (10% и 10 лет).

В среднем по России доходность квартиры в городской новостройке составляет 5,4%, а окупаемость — 18,4 года.

Жители Казани, планирующие снять квартиру на длительный срок, ориентируются на бюджет в 27,2 тыс. рублей в месяц.

Рената Валеева