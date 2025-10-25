«Ак Барс» обыграл «Адмирал» и довел победную серию до девяти матчей подряд
Команды забросили шесть из восьми шайб в неравных составах
«Ак Барс» в упорной борьбе переиграл в Казани «Адмирал» со счетом 5:3 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала девятую победу подряд в чемпионате.
В составе «Ак Барса» дважды отличились Илья Сафонов и Александр Хмелевский, еще одну шайбу забросил Митчелл Миллер. У «Адмирала» голы в активе Никиты Тертышного, Дмитрия Завгороднего и Степана Старкова. Шесть из восьми шайб команды забросили в неравных составах: пять в большинстве, один в меньшинстве.
Эта победа стала 150-й в КХЛ для вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова.
Игру посетил отец американского бизнесмена Илона Маска Эрролл Маск, который пришел в «Татнефть Арену» в шарфе «Ак Барса». В эфире «Ак Барс Шоу» почетный гость признался, что ему понравилась Казань.
«Ак Барс» набрал 27 очков и вновь поднялся на второе место в Восточной конференции. От лидирующего «Металлурга» команда отстает на три балла.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 27 октября в Казани с «Адмиралом» в 19.00 по московскому времени.
«Ак Барс» — «Адмирал» — 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Голы:
1:0 — Сафонов (Фальковский, 02:19);
1:1 — Тертышный (Олсон, Гераськин, 10:34, 5х4);
2:1 — Миллер (Сафонов, 17:38);
2:2 — Завгородний (23:08, 4х5);
3:2 — Хмелевский (Денисенко, Барабанов, 23:41, 5х4);
4:2 — Хмелевский (Барабанов, Миллер, 26:41, 5х4);
4:3 — Старков (Гутик, Шулак, 36:55, 5х4);
5:3 — Сафонов (Лямкин, Галимов, 52:00, 5х4).
