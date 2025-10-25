В Казани завершился капремонт спорткомплекса «Ракета» и еще ряда объектов

В Казани завершился капремонт спорткомплекса «Ракета» и еще ряда объектов. Об этом стало известно из совещания в Доме правительства республики, где первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин доложил о финишной прямой по готовности социально-культурных объектов.

В рамках национальной и республиканских программ в сфере здравоохранения продолжаются работы по ремонту шести стационаров, что составляет 90% от плана.



В культурно сфере из 27 включенных в программы объектов 19 сельских ДК уже отремонтировали. На прошлой неделе был завершен ремонт последнего объекта в Мензелинском районе, а по оставшимся трем учреждениям культуры работы выполнены на 93%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Молодежная политика реализуется в рамках пяти программ, по ним охватываются 34 объекта. Ремонт 13 детских оздоровительных лагерей выполнен на 97%, при этом 12 объектов уже сданы, включая лагерь в Апастовском районе. Напомним, что в Нижнекамске завершают капремонт школы №11.

Таже завершился капремонт спорткомплекса «Ракета»: подрядчики отчитались о сдаче последнего объекта. Две недели назад объект не был готов почти на 30%.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в 42 муниципалитетах республики выполнен на 95%. Сообщается, что полностью завершены работы в 26 районах, где отремонтированы 722 дома. В настоящее время ремонт ведется в 149 домах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно обсуждалась подготовка к отопительному сезону. Из 119 теплоснабжающих организаций 107 уже получили паспорта готовности. 18 районов республики также успешно прошли проверку. Окончательные сроки получения паспортов установлены: для теплоснабжающих организаций — до 1 ноября 2025 года, для муниципальных образований — до 20 ноября 2025 года.

Ранее стало известно, что в казанской Адмиралтейской слободе историческое депо превратят в кафе.

Наталья Жирнова