В казанской Адмиралтейской слободе историческое депо превратят в кафе

На эскизах размещен Tesla Cybertruck

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия представил эскизы проекта реставрации исторического здания «Депо 1, Петрушкин разъезд» в Адмиралтейской слободе Казани. После масштабных ремонтно-реставрационных работ в нем планируется открыть кафе.

В XIX веке отсюда начиналась конно-железнодорожная линия, соединявшая центр Казани с Адмиралтейской слободой. На подъеме использовалась дополнительная лошадь по прозвищу Петрушка, в честь которой названа площадь, где стоит памятник. Строительство вокзала было инициировано капитан-лейтенантом Александром Этолиным и купцом Густавом Тальквистом. Изначально здесь располагалась база конных трамваев.

Проект предусматривает ремонт фасада и крыши, замену окон и дверей, а также укрепление конструкций.

Рената Валеева