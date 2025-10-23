Новости общества

В казанской Адмиралтейской слободе историческое депо превратят в кафе

13:58, 23.10.2025

На эскизах размещен Tesla Cybertruck

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия представил эскизы проекта реставрации исторического здания «Депо 1, Петрушкин разъезд» в Адмиралтейской слободе Казани. После масштабных ремонтно-реставрационных работ в нем планируется открыть кафе.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В XIX веке отсюда начиналась конно-железнодорожная линия, соединявшая центр Казани с Адмиралтейской слободой. На подъеме использовалась дополнительная лошадь по прозвищу Петрушка, в честь которой названа площадь, где стоит памятник. Строительство вокзала было инициировано капитан-лейтенантом Александром Этолиным и купцом Густавом Тальквистом. Изначально здесь располагалась база конных трамваев.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Проект предусматривает ремонт фасада и крыши, замену окон и дверей, а также укрепление конструкций.

Рената Валеева

