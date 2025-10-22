В Нижнекамске завершают капремонт школы №11

На обновление прилегающей территории из местного бюджета выделили 25 млн рублей

В Нижнекамске завершается капитальный ремонт школы №11, который проводился в рамках республиканской программы. На обновление прилегающей территории было выделено 25 млн рублей из местного бюджета, сообщает глава района Радмир Беляев.

— Работы уже на финишной прямой — завершается санация деревьев, укладываются новые пешеходные дорожки. Также благодаря поддержке Рустама Минниханова выделено дополнительное финансирование на внутреннее оснащение школы — закупается современная мебель и лабораторное оборудование, — сообщил глава Нижнекамского района.

Параллельно решается вопрос модернизации соседней 1-й татарской гимназии. По решению руководства республики и при поддержке заместителя председателя Госсовета РТ Марата Ахметова, на капитальный ремонт учреждения выделено 320 миллионов рублей.

Наталья Жирнова