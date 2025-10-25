Новости экономики

Coca-Cola продлила в России права на товарный знак до 2035 года

11:20, 25.10.2025

Товарный знак, зарегистрированный изначально в 1946 году, относится к классу безалкогольных несолодовых напитков и сиропов для их изготовления

Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на свой товарный знак Coke в России на 10 лет — до 14 августа 2035 года. Соответствующая заявка была одобрена Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Товарный знак, зарегистрированный изначально в 1946 году, относится к классу безалкогольных несолодовых напитков и сиропов для их изготовления. Компания регулярно продлевает права на свой бренд, предыдущее продление действовало до 14 августа 2025 года.

Напомним, в марте 2022 года The Coca-Cola Company приостановила свою операционную деятельность на территории России. Однако напитки под этим брендом по-прежнему доступны в российских магазинах благодаря параллельному импорту из других стран. Продление товарного знака позволяет компании сохранить контроль над брендом на российском рынке.

Также компания Microsoft накануне подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более 10 заявок на регистрацию своих товарных знаков.

Анастасия Фартыгина

