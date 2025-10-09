Microsoft подала более 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент

Компания Microsoft подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более 10 заявок на регистрацию своих товарных знаков. Все заявки были поданы «Майкрософт корпорейшн» 3 октября 2025 года из США, пишет ТАСС.

Среди поданных на регистрацию товарных знаков значатся известные бренды, такие как Microsoft, Excel, Windows и Xbox. Также в списке оказались заявки на регистрацию знаков Bing, Azure, Visual Studio, Wasteland и State of Decay.

Большинство заявок относятся к двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — №09 и №42, которые охватывают компьютерное программное обеспечение. Некоторые заявки также зарегистрированы по классам №35 и 41, которые включают управление онлайн-площадками для продавцов и развлекательные услуги, в частности предоставление компьютерных онлайн-игр.

Кроме того, 8 октября стало известно, что Microsoft также подала заявки на регистрацию товарных знаков Microsoft 365 и Halo.

Стоит отметить, что в марте 2022 года компания Microsoft объявила о своем уходе с российского рынка и приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России. Тем не менее новые шаги по регистрации товарных знаков могут свидетельствовать о возможных изменениях в стратегии компании на российском рынке в будущем.

Также напомним, что компания Microsoft официально объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 10 с 14 октября 2025 года.



Анастасия Фартыгина