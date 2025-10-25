Жители Казани в среднем готовы потратить 28 тыс. рублей на зимние шины

Фото: Динар Фатыхов

Жители Казани в среднем готовы потратить 28 тыс. рублей на комплект зимних шин. К такому выводу пришли аналитики «Авито», опросившие автовладельцев о подготовке к зимнему сезону. Большинство (85%) предпочитают шипованную резину европейских брендов, таких как Michelin, Continental и Pirelli (41%). Российские бренды выбирают 39% респондентов.

Большая часть казанских водителей (55%) меняет шины, когда на улице устанавливается стабильная холодная погода, а 32% дожидаются первого снега. 8% автомобилистов уже успели сменить резину.

Наиболее популярным местом для покупки зимних шин остаются специализированные офлайн-магазины (41%). Однако значительная часть водителей (22%) делает заказы через сайты и приложения этих магазинов, а 21% выбирают онлайн-площадки. Платформы объявлений, такие как «Авито», используют для поиска шин 11% опрошенных.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Половина водителей (54%) покупает новые шины раз в 2–3 года. Каждый сезон резину обновляют 9% респондентов, в основном молодые автомобилисты 18—24 лет (14%). Женщины в среднем тратят на зимние шины на две тысячи рублей больше, чем мужчины. При этом 40% опрошенных хотели бы уложиться в 20 тыс. рублей за комплект.

Накануне Татарстан уступил лишь Москве и Московской области по количеству выданных автокредитов за сентябрь. Количество выданных автокредитов в сентябре 2025 года в России сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 114,1 тыс. (в сентябре 2024 года — 170,2 тыс.).



Анастасия Фартыгина