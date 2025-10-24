Татарстан уступил лишь Москве и Московской области по количеству выданных автокредитов за сентябрь

В Татарстане зафиксирована наиболее серьезная динамика роста выдачи таких кредитов

Количество выданных автокредитов в сентябре 2025 года в России сократилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 114,1 тыс. (в сентябре 2024 года — 170,2 тыс.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Несмотря на общее снижение, в сентябре 2025 года по сравнению с августом наблюдается рост выдачи автокредитов на 5,2% по стране. Эта положительная тенденция наблюдается уже четвертый месяц подряд.

Объем выданных автокредитов в сентябре также вырос по сравнению с августом на 7,1%, достигнув 166,2 млрд рублей. Однако по сравнению с сентябрем 2024 года этот показатель сократился на 32,3%.



Среди регионов России наибольшее число автокредитов в сентябре 2025 года было выдано в Москве (8,05 тыс.), Московской области (7,67 тыс.), Татарстане (6,24 тыс.), Санкт-Петербурге (5,71 тыс.) и Краснодарском крае (5,21 тыс.).

В Татарстане, наряду с Москвой, Воронежской областью, Краснодарским краем и Ростовской областью, зафиксирована наиболее серьезная динамика роста выдачи автокредитов в сентябре по сравнению с августом. Рост в регионе составил 7,6%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что после падения во второй половине 2024 года, обусловленного увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и постепенно увеличивается. Он связывает это с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей. При этом, по его словам, количество автокредитов, выдаваемых ежемесячно с начала 2025 года, по-прежнему существенно меньше, чем в аналогичные периоды прошлого года.

Татарстан в сентябре 2025 года вошел в пятерку регионов России с самым высоким средним размером выданных потребительских кредитов, составляющим 228 тыс. рублей.

