Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 121 украинский БПЛА
В том числе 7, летевших на Москву
Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА самолетного типа над территорией 14 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны. Семь дронов летели на Москву.
Наибольшее количество украинских беспилотников зафиксировали и уничтожили над территорией Ростовской области. Всего было сбито:
- 20 БПЛА — над территорией Ростовской области,
- 19 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
- 17 БПЛА — над территорией Брянской области,
- 12 БПЛА — над территорией Калужской области,
- 11 БПЛА — над территорией Смоленской области,
- 9 БПЛА — над территорией Белгородской области,
- 9 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву,
- по 8 БПЛА — над территориями Воронежской и Ленинградской областей,
- по 2 БПЛА — над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей,
- по 1 БПЛА — над территориями Тверской и Тульской областей.
Напомним, что накануне пять человек пострадали при атаке дрона на жилой дом в Красногорске. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже.
