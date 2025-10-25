Новости общества

Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 121 украинский БПЛА

09:44, 25.10.2025

В том числе 7, летевших на Москву

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский БПЛА самолетного типа над территорией 14 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны. Семь дронов летели на Москву.

Наибольшее количество украинских беспилотников зафиксировали и уничтожили над территорией Ростовской области. Всего было сбито:

  • 20 БПЛА — над территорией Ростовской области,
  • 19 БПЛА — над территорией Волгоградской области,
  • 17 БПЛА — над территорией Брянской области,
  • 12 БПЛА — над территорией Калужской области,
  • 11 БПЛА — над территорией Смоленской области,
  • 9 БПЛА — над территорией Белгородской области,
  • 9 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву,
  • по 8 БПЛА — над территориями Воронежской и Ленинградской областей,
  • по 2 БПЛА — над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей,
  • по 1 БПЛА — над территориями Тверской и Тульской областей.

Напомним, что накануне пять человек пострадали при атаке дрона на жилой дом в Красногорске. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже.

Наталья Жирнова

