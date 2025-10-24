Пять человек пострадали при атаке дрона на жилой дом в Красногорске

Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже

В результате атаки БПЛА на жилой дом в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске пострадали пять человек, включая ребенка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Инцидент произошел сегодня, около 04:30 мск.

— Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже, — написал Воробьев.

По данным губернатора, четверо пострадавших оперативно доставлены в медицинские учреждения. Трое взрослых были госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1 с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями. Ребенка доставили в Центр им. Рошаля, где у него диагностировали вывих колена и легкие травмы голени.

На месте происшествия работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Развернут оперативный штаб во главе с руководителем городского округа.

До прибытия пожарных 70 жителей дома самостоятельно эвакуировались.



Рената Валеева