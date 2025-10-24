Федеральная таможня России перечислила в бюджет более 4,5 трлн рублей

Из них на импорт пришлось 3,7 трлн

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная таможенная служба отчиталась о значительных поступлениях в государственный бюджет. По данным главы ведомства Валерия Пикалева, с начала 2025 года ФТС перечислила в казну РФ 4,5 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Структура поступлений распределилась следующим образом: на импорт пришлось 3,7 трлн, на экспорт — около 400 млрд рублей, прочие платежи составили 343 млрд рублей. Сообщается, что плановое задание ФТС на текущий год установлено в размере 5,96 трлн. По словам руководителя службы, на текущий момент выполнено 75% от запланированных показателей.

Ранее сообщалось, что таможенный пост в Казани обработал свыше 11,6 млн заграничных посылок, а также выявил тысячи единиц контрафакта с начала года.

Наталья Жирнова