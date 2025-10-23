Таможенный пост в Казани обработал свыше 11,6 млн заграничных посылок

Это 5 тысяч тонн груза

Фото: Реальное время

За первые девять месяцев 2025 года таможенный пост по логистике обработал свыше 11,6 млн международных почтовых отправлений общим весом более 5 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Основной ассортимент пересылаемых товаров включает предметы одежды, обувь, игрушки, электронику, различные аксессуары, косметику и инструменты. 55% товаров, поступающих с торговых интернет-площадок в рамках международной электронной торговли, оформляются в автоматическом режиме.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо этого, с начала года выявлен 3 541 случай нарушения таможенного законодательства. Среди наиболее часто обнаруживаемых запрещенных товаров — контрафактная продукция, холодное оружие, средства для негласного получения информации и рыболовные сети. Напомним, что татарстанская таможня выявила тысячи единиц провозимого контрафакта с начала года.

Наталья Жирнова