Таможенный пост в Казани обработал свыше 11,6 млн заграничных посылок
Это 5 тысяч тонн груза
За первые девять месяцев 2025 года таможенный пост по логистике обработал свыше 11,6 млн международных почтовых отправлений общим весом более 5 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Основной ассортимент пересылаемых товаров включает предметы одежды, обувь, игрушки, электронику, различные аксессуары, косметику и инструменты. 55% товаров, поступающих с торговых интернет-площадок в рамках международной электронной торговли, оформляются в автоматическом режиме.
Помимо этого, с начала года выявлен 3 541 случай нарушения таможенного законодательства. Среди наиболее часто обнаруживаемых запрещенных товаров — контрафактная продукция, холодное оружие, средства для негласного получения информации и рыболовные сети. Напомним, что татарстанская таможня выявила тысячи единиц провозимого контрафакта с начала года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».